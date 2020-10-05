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Zabıtadan fırın denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Önceki gün pide fırınlarını denetleyen zabıtalar, bu kez somun fırınlarını denetimden geçirdi. Denetimler kapsamında, şehrin her köşesindeki fırınları büyük bir titizlikle gözden geçiren zabıtalar, hijyen, ruhsat ve gramaj incelemesi yaptı. Kurallara uymayan işyerlerine uyarı ve cezai işlemler uyguladı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, “Halkımızın sağlıklı ekmek tüketmesi için esnaflarımıza yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugün somun ekmeği yapan fırıncılarımızı ziyaret ederek, kurallara uyup uymadıklarını inceledik. Hijyen, gramaj ve temizlik gibi temel kurullara uymadığını tespit ettiklerimize gerekli yasal uyarı ve işlemlerde bulunduk. Bu yöndeki çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürekli devam edecektir” diye konuştu.

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