İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan ticari taksi denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik denetimleri devam ediyor.


Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların huzurlu, güvenli ve konforlu seyahat etmesi için, zabıtalar denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şehir merkezinde faaliyet gösteren ticari taksi (T Plaka) işletmecilerine yönelik denetimlerine devam etti. Araçların düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerektiği belirtilen denetimde, belge, maske ve hijyen kuralları gibi önemli detaylar gözden geçirildi. Ayrıca araçlarda her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme, ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulması ve araçların sık sık havalandırılması yönünde sürücülere telkinde bulunuldu. Kurallara uymadığı tespit edilenlere de tutanak tutularak, gerekli uyarılarda bulunuldu.


Vatandaşların can güvenliğinin çok önemli olduğunu, konforlu ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri gerektiğini belirten yetkililer, “Bu konuda ticari taksi sürücülerine büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Denetimlerimiz rutin bir şekilde artarak devam edecektir. Şoförlerin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. Eksikliği tespit edilen araç işletmecilerine gerekli uyarıları yaptık. Eksikliklerin tekerrürü halinde gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.