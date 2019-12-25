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Zehirlenen şahsa itfaiye balkondan ulaştı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen şahsa itfaiye ekipleri balkondan ulaştı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen şahsa itfaiye ekipleri balkondan ulaştı.


Olay, Yeni Besni Mahallesinde meydana geldi. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Nedim Karcı'nın (32) yakınları şahsın hayatından endişe edince durumu polise bildirdi. Polis ve itfaiye kipleri olay yerine geldi.


İkinci katta bulunan şahsın evine itfaiye ekipleri itfaiye merdivenlerini kullanarak balkondan girdi. Şahsın karbonmonoksit gazından etkilendiği ve baygın şekilde evde yattı görüldü. Sağlık ekiplerine bilgi verilerek karbonmonoksit gazından etkilenen şahıs ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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