Zeka küpleri yarıştı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Zeka Küpü Projesi kapsamında satranç turnuvası düzenledi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullardaki öğrenciler Satranç Turnuvasına katıldı. İki gün sürecek olan satranç turnuvasına 342 öğrenci başvurdu. Dört kategoride gerçekleşecek turnuva da 11 hakem görev yapıyor.

Öğrencilerin zeka gelişimine katkıda bulunmak, analitik düşünme teknikleriyle tanışmalarını sağlamak, eğlenceli vakit geçirirken farklı düşünme biçimleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanıyor. Etkinliğin açılışana Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban ve Mehmet Altındal, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Satranç Turnuvasının açılışında konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal, “Gelişen dünya ile beraber 21. yüzyılın getirdiği becerileri öğrencilerimize kazandırmak, onların zeka gelişimine katkıda bulunmak, analitik düşünme teknikleriyle tanışmalarını sağlamak, eğlenceli vakit geçirirken farklı düşünme biçimleriyle tanışmaları ve bu becerilerini geliştirmelerini sağlamak gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimize akıl ve zeka oyunları öğretmek, onlara akranlarıyla beraber vakit geçirmelerini, sosyalleşmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Çocuklar oyun yoluyla hayatı deneyimleme fırsatı yakalarlar. Bizler oyun ortamında izlediğimiz çocukları daha yakından tanıma fırsatı yakalarız” diye konuştu.