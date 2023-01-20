Zemin kaydı, duvarlar çatladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde evinin yanından geçen yolda çalışma yapıldığı sırada zeminin kaydığını ve duvarlarının çatladığını iddia eden vatandaş mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Olay, Kahta ilçesi Kavaklı köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Kahta-Nissibi Köprüsü arasındaki yol çalışmasında Yılmaz İşeri'ye ait ev hasar gördü. Evin zemininde kayma, duvarların da çatlaklar oluştu.

Yaklaşık bir yıl önce müteahhit firma tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında kullandığı silindir nedeniyle Yılmaz İşeri'nin evinin zemini oynadı, duvarında çatlaklar oluştu. Evinin hasar görmesi üzerine yetkililere dilekçe vererek mağduriyetinin giderilmesini istedi ancak sonuç alamadı.

Can ve mal güvenliğinin olmadığını belirten Yılmaz İşeri, “12 yıl önce burada bir ev yaptık. Kahta - Diyarbakır Karayolu'nda yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle evimiz büyük hasar gördü. Evimizin hem içindeki hem de dışındaki duvarlarda çatlaklar oluştu. Evimizin hemen hemen her duvarında tavandan tabana kadar çatlarlar var. Sürekli endişe içindeyiz ve korkuyoruz. Mağdur olduk, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Kavaklı Köyü Muhtarı Adem İşeri ise “Bundan 5-6 ay önce beni çağırdılar evleri zarar gördüğü için. Silindir çalışırken evin zarar gördüğünü gördüm. İlgili yerlere dilekçe yazdılar. İçinde insanlar yaşıyor. Geçen yıl yapılan çalışmalarda silindir kullanıldığında ev zarar gördü. Gereği yapılsın diye bizde dilekçe yazdık. Bu insanlar korkuyor. Evin içinde ve dışında çatlaklar var. Bunlar geçen yıl oldu. Silindir çalışırken deprem oluyormuş gibi ev sürekli sallanmış. Kimsenin başına bir iş gelmeden yetkilerin gelip bir çözüm bulmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.