Zeynel Akdo?an Chp Kahta ?l?e Ba?kan? Oldu

Kahta Belediyesi konferans salonunda d?zenlenen ve 4 aday?n yar??t??? kongrede Zeynel Akdo?an ba?kan se?ildi.

Sayg? duru?u ve ?stiklal Mar?? ile ba?layan kongrede, daha sonra divan kurulu olu?turuldu.

Faaliyet raporunun okunmas? ve konu?malar?n ard?ndan se?ime ge?ildi.

Mevcut Ba?kan Mehmet ?ah ?oban ile Mustafa ?zer, ?zeyir Y?ld?r?m ve Zeynel Akdo?an il?e ba?kanl??? i?in yar??t?.

58 delegeden 53 delegenin oy kulland??? se?imde, Eski Ba?kan Mehmet ?ah ?oban 18 oy, ?zeyir Y?ld?r?m 8 oy, Mustafa ?zer 7 oy al?rken, Zeynel Akdo?an ise 20 oy alarak il?e ba?kan? oldu.

Yap?lan oy say?m?n?n ard?ndan CHP Kahta ?l?e Ba?kan? se?ilen Zeynel Akdo?an, se?imde kazanan?n olmad???n? partinin kazand???n? belirterek, bundan sonraki s?re?te daha fazla birlik olmaya, beraber olmaya ihtiya?lar? oldu?unu s?yledi.

Kongreye Kahta Belediye Ba?kan? ?brahim Yusuf Turanl?, CHP Ad?yaman ?l Ba?kan? Deniz ?akmak, il?e Ba?kanlar?, belediye meclis ?yeleri ve partililer kat?ld?.