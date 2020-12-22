Zeytin bahçeleri tarıma dayalı sanayiyi geliştiriyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde artan zeytin bahçeleri beraberinde sanayi sektörünü de geliştiriyor.

Son yıllarda dikimi artan zeytin fidanlarının meyve vermeye başlamasıyla Kahta ilçesinde tarıma dayalı sanayi ivme kazandı. Kahta ilçesinde bu yıl 27 bin dekar alanda 4 bin ton zeytin hasadı yapıldı. Kahta Organize Sanayi Bölgesinde genç yatırımcı Mehmet Torunoğlu tarafından zeytinyağı fabrikası kuruldu. Fabrikada sıkılan ilk ürün zeytinlerden elde edilen yüksek verim ve zeytinyağındaki kalite Kahta'daki üreticiyi memnun etti. Zeytin yetiştiriciliğinde yeni bir ivme kazanan Kahta ilçesinde zeytin hasadı üreticileri sevindirdi.

Günlük 60 ton zeytin işleme kapasitesine sahip fabrikanın ilçeye kurulması özellikle ilçedeki üreticileri memnun etti. Zeytinleri başka illere götürmüyor. Kahta ilçesine kurulan fabrikaya bu yıl Şanlıurfa ve Malatya illerinden zeytin getirilerek yağ üretildi.

İşletme sahibi Mehmet Torunoğlu, Adıyaman'da zeytin üretiminin son yıllarda ciddi artış gösterdiğini belirterek Adıyaman'da zeytin birliğinin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kahta OSB'de kurduğu fabrikada zeytin işlemeye başlayan Mehmet Torunoğlu, “Adıyaman'da bahçecilik son yıllarda büyük bir ivme yakaladı. Badem ve nardan sonra zeytin üreticiliği olarak Türkiye'de ilk 20 ilin içindeyiz. Adıyaman'da yaklaşık olarak 4 bin ton zeytin bulunuyor. Çiftçilerimiz zeytinlerini yağa dönüştürebilmek için şehir dışına gidiyorlardı. Bu tesisi Kahta Organize Sanayi Bölgesinde kurarak çiftçilerimize büyük bir kolaylık sağladık. Zeytin üreticilerinin artması ile beraber Zeytin Üreticileri Birliği kaçınılmaz oldu. İnşallah zeytin üreticileri tek çatı altında birleşir” dedi.

Kahta OSB'de zeytin yağı fabrikasının kurulmasından dolayı hem yakıt hem de zamandan tasarruf ettiklerini belirten zeytin üreticisi Mehmet Akyol, “Zeytinlerimiz bu yılki hasadı iyi geçti. Hem zeytin hem de zeytinyağından çok memnunuz. Ayrıca Kahta'da zeytin yağı fabrikasının kurulması bizim için çok avantajlı oldu. Çünkü geçen sene zeytinlerimizi işlemek için il dışına götürüyorduk. Sabah erken çıkıyorduk akşam geç saatlere kadara ancak evimize dönüyorduk. Geçen yıl zeytinlerimi işlemek için 100 kilometre gidiyordum şimdi ise 10 kilometreye düştü. Hem zaman hem de yakıttan tasarruf ediyoruz” ifadelerini kullandı.