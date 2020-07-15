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Zifte saplanan köpekler kurtarıldı

Adıyaman’da petrol sondajı sırasında ortaya çıkan atık bataklığında mahsur kalan köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da petrol sondajı sırasında ortaya çıkan atık bataklığında mahsur kalan köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Adıyaman merkez Karadağ bölgesindeki petrol sondaj kuyusunda meydan geldi. Sondaj sonrasında ortaya çıkan sıvı atığın oluşturduğu bataklığa giren 2 köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Petrol sondaj kuyusunda çalışan görevliler bataklıkta fark ettikleri köpekleri çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi halatlar yardımı ile bataklığa inerek köpekleri tek tek halata bağladı. Halat ile bataklıktan çekilen köpeklere su verildi.


Bataklıkta siyaha bürünen köpekler daha sonra salıverildi.

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