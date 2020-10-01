Zincire takılan motosiklet takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi tabiat parkı içerisinde barikat olarak çekilen zincire çarpan motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde Mustafa Köseler idaresindeki 02 EH 757 plakalı Kuba marka motosiklet, tabiat parkı içerisinde araçların yürüyüş yoluna girmemesi için çekilen zincire takılarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa Köseler ile motosikletteki kardeşi Kemal Köseler yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.