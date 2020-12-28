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Zincirleme trafik kazası:1 yaralı

Adıyaman’da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Halil A., idaresindeki 48 ACT 457 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, Mehmet K., idaresindeki 33 ADV 619 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile Serdar T., idaresindeki 42 VR 575 plakalı Renault marka otomobil İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada 42 VR 575 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin Ö., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Yasin Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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