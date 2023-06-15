Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Meslek Lisesi Kavşağı yakınlarında Mustafa Alper idaresindeki 20 AEZ 897 plakalı otomobil, Mahmut Çelik idaresindeki 02 FZ 756 plakalı otomobil ile Onur Boncuk idaresindeki 46 ABT 393 plakalı otomobil çarpıştı. Trafik ışıklarında meydana gelen kazada sürücülerden Onur Boncuk ile araçlarda bulunan Helin Boncuk, Ayşe Güven ve Fatma Çelik yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.