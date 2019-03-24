Ziraat Odası Başkanı Şahan Bakan Pakdemirli'nin gelişini değerlendirdi

Ziraat Odası Adıyaman Şube Başkanı Salih Şahan, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Adıyaman'a gelişini değerlendirdi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyet ile yapılan toplantının oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Başkan Salih Şahan, “Adıyaman tarımı ve sorunları masaya yatırıldığı toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve milletvekillerimizin yanı sıra,Bakan Yardımcısı M. Hadi Tunç, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş,Tütün Mamulleri Daire Başkanı Nail Acet,Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ve TMO Genel Müdürü Ümit Orhan katıldı. Odamız bünyesinde yapmış olduğumuz bu toplantı ilimiz tarımının her kesiminde yaşanılan sorunları Bakanımız ve ilgili daire başkanları ve genel müdürlere direk iletme imkanı bulduk. Başta sulama, sarmalık kıyılmış tütün, sulamada kullanılan enerji bedeli, kenevir ve diğer konularda yaşamış olduğumuz sorunlarımızı ilettik. Bakanımız salondaki toplantıya katılanlara bazı konularda Adıyaman'a açıkça bir haksızlık yapıldığını dile getirmesi ve bu haksızlığı gidermek için çalışılacağını söylemesi bizi rahatlattı” dedi.

Ödenek yetersizliği yüzünden barajlarımızın yapım işlerinde ve ihale süreçlerinde yavaşlama olduğunu dile getiren Başkan Şahan, “Bakanımızdan barajlarımız ile ilgili ödeneklerin arttırılacağı sözünü aldık. Bununla beraber sarmalık kıyılmış tütün yönetmeliğinin çok kısa sürede yayımlanacağını ve ayrıca vergi boyutunu maliye Bakanlığınca görüşüleceğini dile getirdi. Bankalarda kredi alma şartlarının oldukça ağır olduğunu söyledik. Bununla birlikte özellikle bahçe tesisinde ve ağaçlandırmalarda kullanılan 15 yıllık kredilerin tekrar verilmesinin önemini vurguladık. Sigara paketlerinde yerli tütün oranının arttırılacağı müjdesini Bakanımızdan aldık. Odamıza gelerek bizleri onurlandıran başta Bakanımız başta olmak üzere Valimize, milletvekillerimize ve diğer tüm misafirlere odalarımız ve çiftçilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.