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Ziraat Türkiye Kupası: Adıyaman FK: 1 - Bartınspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2.

Tur'da Adıyaman FK, sahasında karşılaştığı Bartınspor'u 1-0 mağlup etti.


Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan ve Hakem Emre Kaan Çalışkan'ın yönettiği Tur'da karşılaşan Adıyaman FK - Bartınspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçın ikinci yarısında da her iki takımdan gol gelmeyince maçta uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 112. dakikasında Gökhan Işılak'ın ayağından bulduğu golle Adıyaman ekibi 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Adıyaman FK kendi sahasından galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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