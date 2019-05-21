Zülfikar Işık ebediyete yolcu edildi

Adıyaman'da uzun yıllar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği görevini yapan Uzm. Dr. Zülfikar Işık (63) kanser hastalığına yenik düştü.

Zülfikar Işık için, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunun önünde tören düzenlendi. Gözyaşlarının hakim olduğu törende, sevenleri Zülfikar Işık'ı yalnız bırakmadı.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz törende yaptığı konuşmada, “Sağlık camiasının abisi olan Zülfikar Işık'tan hem bir meslektaş olarak, hem bir yönetici olarak ondan birçok şey öğrendik. Ciddi rahatsızlığı olmasına rağmen son gününe kadar yüzünden tebessümü eksiltmedi. Duruşuyla, gülüşüyle insanın içini ısıtıyordu. İyi bir insan ve iyi bir yöneticiydi. Allah mekanını cennet eylesin” dedi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, sağlık camiasının abisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Sağlık camiası abisini kaybetti, üzgünüz, Adıyaman'ın başı sağ olsun. Zülfikar Işık, 34 yıl boyunca Adıyaman'a hizmet verdi. Biz kendisinden razıydık, Allah'ta kendisinden razı olsun” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Zülfikar Kılınç, hepimizin abisiydi ve en zor zamanlarımızda yanımızda oldu. Yüzünden eksilmeyen tebessümü ve sabrıyla herkesi sonuna kadar dinlerdi. Küçükle küçük, büyükle büyük olurdu. Ne mutlu ona ki çok güzel bir seda bıraktı” diye konuştu.

Burada yapılan törenin ardından Adıyaman Belediye Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İstanbul Eyyüp Sultan Mezarlığına defnedilmek üzere gönderildi.