1 kilo 122 gram esrar ile 507 kök kenevir ele geçirildi

Olay, Afyonkahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyü, Söğütlü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri yasadışı kenevir ekimi yapıldığına dair bir ihbarı değerlendirdi. Bölgede inceleme başlatan jandarma ekipleri park halinde duran bir aracın aniden kaçmaya başladığını tespit etti. Söğütlü mevkii giriş noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada bin 122,14 gram esrar maddesi ve 507 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.K, B.K. ve H.T. isimli şahısların tutuklanarak cezaevine gönderildi.