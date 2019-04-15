10 gündür kayıp olan şahsın cesedi yol kenarında bulundu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 10 gündür aranan şizofren hastası Sait Erman'ın (57) cansız bedeni yol kenarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çay- Bolvadin yolu üzerindeki tarlasına sabah saat 10.00 sıralarında gelen Samet Atmaca, tarlanın kenarında bir erkeğe ait bedenin hareketsiz yattığını gördü. Atmaca, önce cep telefonuyla polis ekiplerine haber verdi, ardından da yakın noktada trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri, yepılan ilk müdahalede, yerde yatan şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayrıca birkaç günlük olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden Sait Erman'a ait kimlik çıktı. Yapılan kimlik soruşturmasında ise, Sait Erman'ın 5 Nisan'dan bu yana kayıp olarak arandığı tespit edildi.

Öte yandan savcının incelemesinin ardından Sait Erman'ın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.