İhlas Haber Ajansı

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10 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da cezaevinden kaçan ve cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da cezaevinden kaçan ve cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma da takibe alınan bir şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamada isminin S.A., olduğu tespit edilen şahsın Salihli Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar olduğu ve cinsel istismar suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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