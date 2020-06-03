10 yıllık hukuk mücadelesinin ardından ‘Gazilik' unvanına kavuştu

Bingöl'de askerliğini yaparken yaşadığı rahatsızlık sonrası terhis edilen 30 yaşındaki Ahmet Boran, ‘Gazilik' unvanı almak için 10 yıldır verdiği hukuk mücadelesini kazanarak ‘Gazilik' unvanını almaya hak kazandı.

2010 yılında Bingöl'de vatani görevini yaparken öksürük, yüksek ateş, halsizlik ve gece terlemesi şikayetleri ile hastaneye giden Piyade Er Ahmet Boran'a tüberküloz teşhisi konuldu. Sonrasında doktorların verdiği rapor ile terhis edilerek evine gönderilen Ahmet Boran, haklarını öğrenmek için Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ne başvuruda bulundu. Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile birlikte ‘Gazilik' unvanını almak için gerekli yerlere müracaat eden Boran'ın başvurusu reddedildi. Sonrasında Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile Avukat Serpil Öztürk'ün desteğiyle hukuk mücadelesini başlatan Boran, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. 10 yıl süren mücadelenin ardından ‘Gazilik' unvanını almaya hak kazanan Boran, gazilik haklarının tümünden faydalanabilecek. Gazilik unvanını almanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını ifade eden Boran'a Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı dernek madalyasını takdim etti.

10 yıllık haklarını aldı

Türkiye Harp Mahlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaptığı açıklamada, Ahmet Boran'ın 10 yıllık hukuk mücadelesi sonrasında gazilik unvanını almaya hak kazandığını söyledi. Kumartaşlı şöyle devam etti:

“Biz dernek olarak askerlik sebep ve tesirinin olduğuna inandığımız için müracaat ettik gerekli kurumlara. Reddedilince Askeri Yüksek İdaresi'ne dava açtık buradan da davamız reddedildi. Sonrasında Avukatımız Serpil Öztürk tekrar bir müracaatta bulundu ve 10 yıl sonra askerimiz malul gazi olarak 10 yıllık geriye dönük haklarını aldı. Bu dava bir emsal olacak bir karardır. Çünkü askerlik görevini yaparken rahatsızlanan askerlere çoğu durumda vazife malulü gazilik unvanı verilmiyor. Bu anlamda kardeşimiz bugün itibariyle gazi ve bundan sonra gazilik imkanlarının hepsinden yararlanacak.”

Gazilik unvanını kazanan Ahmet Boran ise, görevi sırasında ayaklarında ve boynunda yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye gittiğini söyledi. Boran: “Görev yaparken ayaklarımda rahatsızlık ve boyunda şişme oldu. Daha sonra askeri hastaneye gönderildim. Orada tedavi gördükten sonra yatalak hale geldim ve durumumum ağırlaştı. Oradan askerliğe elverişsiz olarak taburcu oldum. Başkanımız İsmail Kumartaşlı bize yol gösterdi başvuru yaptık. İlk etapta reddedildi. Sonrasında Avukat Serpil Öztürk ablamız bize yardımcı oldu ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Sonrasında Gazilik unvanını almaya hak kazandık. Bu bana gurur verdi, mutlu etti” dedi.