100 yıl geçse de kahramanlıkları hala dillere destan

100 yıl önce Yunan işgaline uğrayan Afyonkarahisar'da düşmana karşı yoğun bir direniş gösteren 57. Tümene bağlı kahramanlar, tek bir adım bile geri çekilmeyerek direndikleri siperlerde şehit düştü. Yüzlerce kahramanın canları pahasına direndikleri Düztaş mevkiindeki siperlerde şehit düşenlerin zaman zaman ortaya çıkan kemikleri ise tek bir mezara gömülüyor.

Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan acılardan biri daha geçtiğimiz yıllarda gün yüzüne çıktı. Temmuz 1921'de Yunan ordusunun Afyonkarahisar'ı işgali dillere desten birçok kahramanlık hikayesi yazdırdı. Bu hikayelerden biri de pek fazla bilinmeyen ve Düztaş mevkiinde yazılan kahramanlık destanı.

Türk askerinin Yunanları bozguna uğratmak için İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Düztaş mevkiinde kurduğu pusunun bilgisini alan düşman kuvvetleri, siperleri çapraz ateşe alarak yüzlerce Türk askerini burada şehit etti. Bir tabura yakın askerin şehit düştüğü alanda siperler halen dururken, siperlerdeki toprak kazıldıkça boş kovanlar ve insan kemikleri çıkıyor. Bulunan şehit kemikleri ise siperlerin hemen yanı başında kazılan bir mezara defnedildi. Siperlerde zaman zaman ortaya çıkmaya devam eden kemikler yine aynı mezara defin edilerek şehitlere sahip çıkılıyor.

“Büyük bir kahramanlık destanı yazıldı”

Büyük bir kahramanlık destanın yazıldığı ve üstünde ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalanmaya devam ettiği siperlerle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Kılavuzu ve Mevlevihane Sorumlusu Hasan Özpınar, yazılan destanın gerçekten unutulamayacağını ifade etti. Özpınar, “Yunan ordu birlikler 13 Temmuz 1921 günü, Yunan 1. Kolordusu'na mensup işgal birlikler Eğret istikametinden, bugünkü Anıtkaya civarından hareket ettiler ve 13 Temmuz 2021'de Döğer kasabasını da işgal ederek taarruzlarını, işgallerini bir ileriki noktaya taşımaya başladılar. Aynı gün içerisinde diğer Yunan birlikleri yine Afyonkarahisar'ı işgal etti. Kenti işgal eden birlikler kuzeye yönelerek Döğer, Beyköy, Üçlerkayası hattına doğru ilerlediler” diye konuştu.

“Şehitlerimizin hala daha arazide cenazelerine rastlamak mümkün”

57. tümene bağlı birliklerin canları pahasına korudukları siperlerde tek bir adım bile geri çekilmeyerek savaştıkları siperlerde şehit düştüklerini dile getiren Özpınar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Burada büyük mücadeleler verildi. 57. tümene bağlı birliklerimiz burada büyük savaş verdiler. Pek çok komutanımız ve bunun yanı sıra yüzlerce askerimiz de bu bölgede şehit oldu. Bu şehitlerimiz o dönemde hazır bulunan siperlere defnedildiler. Aradan geçen 100 yıllık sürede 1921-2021 yılı içerisinde zaman zaman tabi o bölgedeki şehit mezarlarımız, 57. tümene mensup şehitlerimizin hala daha arazide cenazelerine rastlamak mümkün. Orada sembolikte olsa bir şehitlik yapıldı bildiğimiz kadarıyla. Tabi bunları daha geniş kitlelere ulaştırmak, daha geniş kitlelerin o bölgeyi, bilmesi, tanıması sağlamak gerekiyor.”