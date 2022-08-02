İhlas Haber Ajansı

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100'e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından camide Kur’an kursuna giden 100’e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından camide Kur'an kursuna giden 100'e yakın öğrenciye trafik eğitimi verildi.


Eğitim çalışma Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından verildi. TOKİ Şehit Ali İlhan Camisinde verilen eğitime Kur'an kursuna giden 100'e yakın öğrenci katıldı. Gerçekleştirilen eğitim çalışmasında polisler öğrencilere güvenlik trafik için uyulması gereken kuralları anlattı.

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