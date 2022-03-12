İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Doğan, mesleki yaşanmışlıklarını öğrencilerle paylaştı

Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr.

Gülsün Ateş Doğan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) öğrencilerle biraya gelerek; ‘Tıpta ilginç vakalar ve mesleki yaşanmışlık' konulu seminer verdi.


AFSÜ Genç Akademi Topluluğu tarafından düzenlenen ve AFSÜ Mavi salonda gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Gülsün Ateş Doğan, doktorluk, 112 Acil servis ve mesleğin diğer alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Müdür Doğan, mesleğinin tüm yönlerini detaylı bir şekilde öğrencilerle paylaştı. Meslek hayatında yaşadığı ilginç anları ve öğrencilik yıllarını anlatan Doğan, konuşmasının sonunda öğrencilerin merak ettikleri soruları da yanıtladı.


Programa katılan öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Dr. Gülsün Ateş Doğan'a teşekkür ederek bu tip programlara daha sık katılmasını talep etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.