112 ekibi mahsur hastayı sedyeyle 2 kilometre taşıdı

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'da kardan yolu kapanan köye giden 112 ekibi, mahsur kalan hastayı 2 kilometre sedyeyle taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

Afyonkahisar'ın Kızıldağ köy yolu 3 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapandı. Bugün köyden gelen bir çağrıyı değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, 85 yaşındaki böbrek yetmezliği bulunan ve safra kesesi ameliyatı olan Fatma Tosun isimli bir hastaya kapanan yol nedeniyle ambulansla ulaşamayınca sedyeyle taşıdı. Yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde sedye ile taşınan hasta ambulansa ulaştırılarak buradan Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.