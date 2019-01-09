İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

112 ekibi mahsur hastayı sedyeyle 2 kilometre taşıdı

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar’da kardan yolu kapanan köye giden 112 ekibi, mahsur kalan hastayı 2 kilometre sedyeyle taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'da kardan yolu kapanan köye giden 112 ekibi, mahsur kalan hastayı 2 kilometre sedyeyle taşıyarak hastaneye ulaştırdı.


Afyonkahisar'ın Kızıldağ köy yolu 3 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapandı. Bugün köyden gelen bir çağrıyı değerlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, 85 yaşındaki böbrek yetmezliği bulunan ve safra kesesi ameliyatı olan Fatma Tosun isimli bir hastaya kapanan yol nedeniyle ambulansla ulaşamayınca sedyeyle taşıdı. Yaklaşık 2 kilometre kar üzerinde sedye ile taşınan hasta ambulansa ulaştırılarak buradan Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.