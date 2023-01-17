Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Yaşlı Evde Bakım (VEFA) projesi çerçevesinde 120 yaşlı ve engelli vatandaşın her ay ev temizliği ve kişisel bakımları yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının teklifi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın olurları ile Yaşlı Evde Bakım projesi Şuhut ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Proje çerçevesinde Şuhut SYDV tarafından tespit edilmiş, 120 yaşlı ve engelli vatandaşın her ay ev temizliği ve kişisel bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçları gideriliyor. Proje ile;yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara, devletin şefkat elini, sıcak yüzünü göstermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek, bir nebze de olsa daha huzurlu ve daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri Şuhut Kaymakamlığı koordinesinde gerçekleştiriliyor.