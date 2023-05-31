121 seçmenli köyün 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi, 1 oy geçersiz sayıldı

Hafta sonu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki 121 seçmeni olan köyde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 119 oy çıkarken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Şuhut ilçesine bağlı Kulak Köyü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan 121 oyun 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 1 oy Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkarken 1 oy ise geçersiz sayıldı. Kulak Köyü Muhtarı Kadir Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “120 oydan 119'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti. Köyümüzle gurur duyuyoruz gerçekten. Herhalde çok nadirdir yüzde 99,5 Erdoğan'a oy verilmesi, köyümüzle gurur duyuyoruz evet. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanımız Hüseyin Ceylan Uluçay bizim köylüdür. Babası burada doğdu büyüdü hizmetlerinden son derece memnunuz. Ne istersek bize veriyor destek sağlıyor son derece memnunuz" dedi.