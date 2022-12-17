13. Gastronomi Enstitüsü Afyonkarahisar'da açılacak

Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 13. Gastronomi Enstitüsü'nün kentte açılacağını kaydederek, “İlimizde açılacak bu enstitü sayesinde öğrencilerimiz şehrimizin birçok değeri ile ilgili eğitimler alacak. Yaş sınırının olmayacağı bu enstitü sayesinde sektörel ihtiyaçlara göre şekillenecek müfredat ile katılımcılar en üst düzey eğitim alarak mezun olacaklar” dedi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu Afyonkarahisar ziyareti esnasında Türkiye'nin 13. Gastronomi Enstitüsü'nün Afyonkarahisar'da açılacağına dair müjdesinde önemli bir gelişme yaşandı. Bakan Özer'in eşi Fatma Nebahat Özer, MEB Bakan Danışmanı Nur Özkaya, Afyonkarahisar Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret etti.

Ziyareti sonrasında Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin kentte açılması planlanan Olgunlaşma ve Gastronomi Enstitüleri hakkındaki sunumlarını Bakan Özer'in eşi Fatma Nebahat Özer ve Özkaya ile birlikte dinledi. Toplantıya başkanlık eden Vali Yiğitbaşı, enstitüyle ilgili şunları söyledi:

“İlimizde açılacak bu enstitü sayesinde öğrencilerimiz şehrimizin birçok değeri ile ilgili eğitimler alacak. Yaş sınırının olmayacağı bu enstitü sayesinde sektörel ihtiyaçlara göre şekillenecek müfredat ile katılımcılar en üst düzey eğitim alarak mezun olacaklar. Bununla birlikte, iş yeri açma belgesine sahip olarak alanlarında uzmanlaşıp şehrimizin değerlerini her platformda yaşatacaklar. Kurulacak enstitümüzde, UNESCO tescilli Gastronomi değerlerimizden tutun da dokuma, keçe işçiliği ve hatta mermer işlemeye kadar birbirinden farklı dallarda uzun vadeli eğitim verilmesi planlanmaktadır.”

“Kültürel mirasımızın yeniden canlanmasına vesile olacaktır”

Afyonkarahisar'ın tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan toplantı esnasında, Afyonkarahisar'ın kültürel potansiyelinin bu enstitü için zengin bir kaynak olacağını ifade eden Bakan Özer'in eşi Fatma Nebahat Özer, “Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan himayelerinde açılan bu enstitüler gerçekten kültürel mirasımızın yeniden canlanmasına vesile olacaktır. Özellikle kadınlarımızın girişimci ve yenilikçi becerilerinin ortaya çıkarılması için eşsiz bir fırsat sunacaktır.”

Açılacak enstitü için kadro işlemlerinin tamamlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ise Afyonkarahisar'a yakışır, Türkiye'de de sayılı bir enstitü olacağını vurguladı.

Toplantı sonrasında misafirleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Çıraklık Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Yiğitbaşı, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.