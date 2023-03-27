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13 yaşındaki sporcu Hırvat rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki Türkiye Muaythai Şampiyonu 13 yaşındaki sporcu Elmas Başoğlu Hırvat rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Türkiye Muaythai Şampiyonu 13 yaşındaki sporcu Elmas Başoğlu Hırvat rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.


Afyonkarahisar'ı temsilen 6 Şubat ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonasına katılan 13 yaşındaki sporcu Elmas Başoğlu rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu oldu. Bu şampiyonanın ardından 21-28 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılan Başoğlu finalde Hırvatistan temsilcisini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Elmas Başoğlu yeni hedefinin Muai Thai Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirtti.

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