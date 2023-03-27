13 yaşındaki sporcu Hırvat rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Türkiye Muaythai Şampiyonu 13 yaşındaki sporcu Elmas Başoğlu Hırvat rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Afyonkarahisar'ı temsilen 6 Şubat ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonasına katılan 13 yaşındaki sporcu Elmas Başoğlu rakiplerini geçerek Türkiye Şampiyonu oldu. Bu şampiyonanın ardından 21-28 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Muaythai Avrupa Şampiyonası'na katılan Başoğlu finalde Hırvatistan temsilcisini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Elmas Başoğlu yeni hedefinin Muai Thai Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirtti.