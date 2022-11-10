İhlas Haber Ajansı

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13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 8 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplamda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 8 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplamda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisin başarılı takibi ile yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada 8 ayrı hırsızlık suçundan hakkında toplamda 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.'nin peşine düşen ekipler yaptıkları operasyonla şahsı ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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