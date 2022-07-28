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14 öğretmen Almanya ve İtalya'da eğitimlere katıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Fen Lisesi’nde görevli 14 öğretmen “Bize Yenilik Gerek” Erasmus+ Okul Eğitimi projesi ile Almanya ve İtalya’da eğitimlere katılarak Sandıklı’yı tanıttıSandıklı Fen Lisesi’nin Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 25 bin 220 Euro bütçe ile finanse edilen “Bize Yenilik Gerek” adlı Erasmus+ Okul Eğitimi projesi ile 14 öğretmen Almanya’nın Dorsten ve İtalya’nın Milano kentinde eğitimler aldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Fen Lisesi'nde görevli 14 öğretmen “Bize Yenilik Gerek” Erasmus+ Okul Eğitimi projesi ile Almanya ve İtalya'da eğitimlere katılarak Sandıklı'yı tanıttı


Sandıklı Fen Lisesi'nin Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 25 bin 220 Euro bütçe ile finanse edilen “Bize Yenilik Gerek” adlı Erasmus+ Okul Eğitimi projesi ile 14 öğretmen Almanya'nın Dorsten ve İtalya'nın Milano kentinde eğitimler aldı. Web 2.0 ve Eğitimde Dijitalleşme konularında eğitim faaliyetine katılan 14 öğretmen eğitim esnasında okulları yerinde izleme imkanı bulurken Sandıklı'nın tanıtımına katkıda bulundu.

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