15. Bölge UMKE kentleri tatbikatı Afyonkarahisar'da yapıldı

Afyonkarahisar'da, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) katılımı ile ‘travmalı hastaya yaklaşım, enkaz altında yaralıya müdahale, triyaj' konulu tatbikat yapıldı. 80 personelin katıldığı tatbikatta UMKE ve AFAD ekiplerinin senaryo gereği özellikle enkaz altında yaralı çıkarırken gösterdikleri performans göz doldurdu.

15. Bölge UMKE İlleri olan Afyonkarahisar, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya UMKE ekiplerinin katıldığı tatbikat 3 gün sürdü. Tatbikatta 25 yeni UMKE gönüllüsü de katılarak hem teorik hem de uygulamaları eğitim aldı. Tatbikat kapsamında Sinanpaşa ilçesi Tazlar köyünde eğitim çalışması yapılırken, tatbikatın ilk gününde kamp alanında kurulan eğitim çadırlarda ‘travmalı hastaya yaklaşım, enkaz altında yaralıya müdahale, triyaj (savaş alanlarında ve acil servislerde tıbbi müdahale önceliklerini belirleme sistemi)' konularında eğitimler verildi. Tatbikat kapsamında daha sonra kent merkezindeki hastanelerin ‘Hastane Afet ve Acil Durum Planları' masabaşı ve saha tatbikatları yapıldı. Tatbikatın ayrıca senaryo gereği deprem ve sonrasında oluşan yangınların ardından hastanelerin ve UMKE timlerinin olaya müdahale aşamaları gözlemlendi.

Tatbikatta 80 personel ve 13 araç görev aldı

Tatbikatın son gününde ise senaryo gereği merkez üssü Sadıkbey mahallesi olan 6,1 şiddettin deki deprem sonrası enkaz altında kalanlar için UMKE ekipleri Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün profesyonel ekipleri ile AFAD enkaz altından yaralı çıkarma ve medikal müdahale tatbikatı yapıldı. Afyonkarahisar AFAD yerleşkesinde yapılan tatbikata 80 personel 13 araçla katıldı. Tatbikatta önce senaryo gereği enkaz altında kalan yaralılar AFAD ekipleri ile birlikte belirlenen zaman aralığın da çıkarılıp ardından medikal müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin senaryo gereği de olsa tatbikatta ortaya serdikleri performans göz doldurdu.

Gerçekleştirilen tatbikat drone ile de görüntülendi.