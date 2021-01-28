15 dükkânın yandığı olayda facianın boyutu gün ağardığında ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir binanın çatısında çıkan, ardından diğer iş yerlerine de sıçrayan yangında 15 bina yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının korkunç boyutları gün ağardığında daha net ortaya çıktı. Yangında zarar gören bir kuyumcu dükkânı önünde ise hırsızlığa karşı polis saatlerce nöbet tuttu.

Olay, Bolvadin çarşı merkezinde meydana geldi. Gece geç saatlerde çarşıdaki bir dükkânın çatısından dumanlar çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, alevler kısa süre diğer iş yerlerine de sıçradı. Ekiplerin uğraşlarına rağmen yangının sıçradığı 15 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ciddi miktarda maddi zarar olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gün ağardığından ise facianın boyutu gün yüzüne çıkarken, yangın söndürülmesinin üstünden saatler geçmesine rağmen halen dumanların tütmesi ise yangının nedenli büyük olduğunu gözler önüne serdi. Yangının çıktığı bölge İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi.

“Polisimize teşekkürler Allah başımızdan eksik etmesin”

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ümit Çınar, yaptığı açıklamada, kendilerine gece geç saatlerde ihbarın geldiğini kaydederek, “Son bir saate kadar burada alevler yükseliyordu. Şuanda yangını söndürdük. Allah'a çok şükür can kaybı olmadı. Yangın sonucu maalesef şuanda 15 iş yeri kullanılamaz halde” dedi.

Yangın iş yeri yanan kuyumcu esnafı Adem Yüksel, büyük hasarlarının olduğunu kaydederek, “Polisimize teşekkürler, Allah başımızdan eksik etmesin. Saatlerce nöbet tuttular” dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme çalışmaları devam ederken, ardından hasar tespitinin yapılacağı kaydedildi.