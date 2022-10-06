15 haneli mahalle içme suyu ihtiyacını eşeklerle su taşıyarak karşılıyor

Çayırbağ Huzur Mahallesi Muhtarı İsmail Çetin, bölgede su probleminin uzun yıllardır devam ettiği kaydetti. Bölgede 15 hane bulunduğunu ve büyük çoğunluğunun besicilik ile uğraştıklarını kaydeden Çetin, “Sorunu defalarca belediyeye ilettik ama karşılık bulmadı. Şebeke suyu gelmedi. Belediye şebeke suyu getirilmemesinin nedenini ise ‘oraya su getirmenin maliyeti çok yüksek' diyerek açıklıyor. Şuanda o bölgede vatandaşlar eşeklerle çeşmelerden su taşıyarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar ancak çeşmelerde son günlerde çok az akmaya başladı. Çeşmelerde kurursa nasıl su ihtiyacının karşılanacağı bilinmiyor” dedi.

Öte yandan, Çayırbağ Belediyesi yetkilileri, bölgeye şebeke suyu götürülmesinin programa alındığını ancak kaynak beklenildiğini ifade etti.