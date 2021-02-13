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15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD kurtardı

Afyonkarahisar’da yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.


Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülün beldesinde su kuyusuna düşen yavru köpeği vatandaşlar kendi imkanları ile kurtaramayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden AFAD ekipleri yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpeği kurtardı. Yavru köpeğin durumunu inceleyen ekipler ona süt vererek sakinleşmesini sağladı.


Öte yandan köpeğin kurtarma anını izleyen vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarına sarılarak görüntüledi.

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