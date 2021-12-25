15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi açıldı

Afyonkarahisar Abdürrahim Mısri Ortaokulu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi açıldı.

Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın katıldı. Sergide 15 Temmuz günü yaşanan olayların ve demokrasi kahramanlarının destanlarının anlatıldığı resimler yer aldı. Öğrencilerin büyük emek harcayarak yaptıkları resim sergisiyle ilgili konuşan Yalçın, emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere tebrik etti.