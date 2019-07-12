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15 Temmuz gazileri ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz gazileri Aykut Sakartepe, Nazım Okyay ve Tural Kahraman evlerinde ziyaret edildi.


Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit ve Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya tarafından yapılan ziyaretlerde İkmal ve Garnizon Komutanlığı temsilcisi Levent Yüksel, İl Jandarma Komutanlığı'ndan Ziya Bilgin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan da hazır bulundu.


15 Temmuz gecesinde darbecilere karşı gösterilen direniş sırasında gazi olan ve Afyonkarahisar'da yaşamlarını sürdüren Aykut Sakartepe ve Nazım Okyay'ı evlerinde ziyaret eden Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit ve beraberindekiler, kahraman gazilere ülkemiz ve Afyonkarahisarlılar adına teşekkür etti.


Şuhut ilçesinde ikamet eden 15 Temmuz gazisi Tural Kahramanı da unutulmadı. Kaymakam Nurullah Kaya gaziyi ziyaret ederek, gösterdiği cesaret ve kahramanlık için bir kez daha teşekkür etti.

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