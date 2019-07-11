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15 Temmuz ruhu fotoğraflarla sergilenecek

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan fotoğraflar Anıtpark’ta sergilenecek.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan fotoğraflar Anıtpark'ta sergilenecek.


Afyonkarahisar Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü işbirliğinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu fotoğraf sergisi açılacak. 15 Temmuz Pazartesi Anıtpark'da saat 14:00'de açılacak sergide 15 Temmuz ruhu fotoğraflarla anılacak.

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