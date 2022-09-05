150 çocuğun ihtiyaçları karşılandı

Okulların açılmasına kısa bir süre kalan Afyonkarahisar'da hayırseverlerin desteği ile Yarım Elma Derneği aracılığı ile maddi durumu kötü olan ailelerin 150 çocuğunun kırtasiye, giyim ve çanta ihtiyaçları karşılandı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala ilkokul ve liseye başlayacak 150 çocuğun eğitim ihtiyaçları karşılandı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, "2022 yılı eğitim öğretim yılı başlıyor. Yarım Elma Derneği olarak geleneksel adetimizi sürdürdük. Çocukların kırtasiye, giyim, çanta ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şuanda 150 çocuğumuz var bir alış veriş merkezindeyiz çocukların üstünü seçerek beğendiklerini alıyoruz Allah kabul etsin hayır sahiplerinden Allah razı olsun" dedi.