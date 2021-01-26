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150 milyonluk dolandırıcılık olayında 19 tutuklama

Afyonkarahisar’da devre mülk satışı üzerinden 7 binden fazla kişiyi 150 milyon TL dolandırdıkları öne sürülen 33 kişiden 19’u tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da devre mülk satışı üzerinden 7 binden fazla kişiyi 150 milyon TL dolandırdıkları öne sürülen 33 kişiden 19'u tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı 7 bin kişinin mağduriyeti ile sonuçlanmış, dolandırıcıların 150 milyon TL'lik kazanç elde ettikleri belirlenmişti. Afyonkarahisar ve İzmir'de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanan 7'si kadın 33 kişi adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkarılan 33 şüpheliden 19'unun tutuklandığı 14'ünün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.



“Turistlere satacağız” diyerek kandırdılar


Termal devre mülk tesisleri ile ünlü Gazlıgöl beldesinde 4 termal tesis sahibi çağrı merkezi kurarak tesislerde devre mülkleri olan kişilere telefonlar ile ulaşmaya başladı. Mağdurlara devre mülklerinin tapularının çıkarılması, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verilmek üzere teminat miktarları alıp kar payı vereceklerini söyleyip, mailorder sistemi üzerinden satış yaptıkları kişilerin aynı bilgilerini kullanarak mevcut tutarlardan daha yüksek miktarlarda paralar çekerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi. Şahısların bu yöntemlerle 7 binin üstünde vatandaşı yaklaşık 150 milyon TL dolandırdıkları öne sürüldü.

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