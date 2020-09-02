İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar’da, 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapan ve ağır yaralanan gencin otomobille çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da, 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapan ve ağır yaralanan gencin otomobille çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin motosikletli gence çarparak savurduğu görülüyor.


Olay, Şuhut ilçe merkezi Gençlik Caddesinde meydana geldi. Alaaddin A. idaresindeki 03 PM 775 plakalı otomobil, Ahmet Badem'in (16) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan genç yere düşerek kanlar içinde kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu polise ve 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. O esnada olay yerinde geçen ve hastaneye başka bir yaralı götüren sağlık ekibi olay yerinde durarak şahsa ilk müdahalesini yaptı. Yaralı genç daha sonra olay yerine gelen bir başka ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisi devam ederken, dün gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dönüş yapmak için manevra yapan otomobilin Badem'in kullandığı motosiklete çarparak savurması yer alıyor.


Olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.