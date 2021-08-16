18 ayrı suçtan sabıkası bulunan şahıs ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Afyonkarahisar'da 18 ayrı suçtan sabıkası bulunan şahıs motosikletli polis timlerinin yaptığı denetimde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Burmalı Mahallesi'nde denetim yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada polis 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 40 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan ve 18 ayrı suçtan kaydı bulunan R.A. (32), isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.