İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

18 dönümlük buğday tarlası tamamen yandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 18 dönümlük bir buğday tarlası çıkan yangın sonucu tamaman yandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 18 dönümlük bir buğday tarlası çıkan yangın sonucu tamaman yandı.


Yangın Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kalıntoprak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Basri Demir'e ait 18 dönümlük buğday tarlasında biçer döverle hasat edildiği sırada bilenmeyen nedenden ötürü tarlada yangın çıktı. Yangının tüm tarlayı sarmasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Buğday tarlasında çıkan yangında 18 dönümlük arazinin tamamının yandığı bildirildi.


Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.