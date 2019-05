19. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı

Afyonkarahisar Caz Festivali, Türkiye'nin ve dünyanın seçkin caz sanatçılarının sahne alacağı Anadolu'nun en uzun soluklu caz festivali açılış konseri ile başladı.

Açılış konserine Vali Mustafa Tutulmaz ve eşi Fatma Tutulmaz'ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, müzik ve edebiyat dünyasının önde gelen isimleri ile çok sayıda caz müziği dinleyicisi katıldı. Afyonkarahisar Caz Festivali hakkında bilgi veren Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, festivalin açılışında Türkiye'nin önde gelen iletişimcilerinin de yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konser öncesi konuşan ve festivalin Afyonkarahisar adına mutluluk verici olduğunu belirten Vali Mustafa Tutulmaz, “İlimizin kültürel değerine değer katacak olan Caz Festivali bugün itibari ile başlıyor. Nisan ayında dolu dolu bir etkinlik takvimi yaşadık. Hem turizm alanında, hem kültür alanında ilimize artı değerler katan festivaller, fuarlar bütün değişik kültürel aktiviteler ile dolu bir Nisan ayını geçirdik. Mayıs'ın ilk günü itibari ile de başka bir kültürel aktivitede sizlerle beraberiz. Bunları yaparken ve Valilik olarak destek verirken tek gayemiz var, ilimizin marka değerini yükseltmek ve ilimizi kültür ve turizmin merkezi haline getirmektir. Her geçen gün bunun verimli bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Siz değerli izleyicilerimiz, değerli hemşerilerimiz bunlara destek veriyorsunuz ve sizlerin destekleri ile bu tür etkinlikler daha güzel hale gelecektir. Bu tür etkinliklerin kalıcı hale gelebilmesi için kurumsallaşması gerekir. 19 yıl devam eden bir etkinliğin bundan sonrada kalıcı olması bir zorunluluktur. Bu tür festivallere gerek hemşerilerimiz, gerek idareciler olarak her türlü desteği vermeye çalışmalıyız. İlimizin marka değerini artıracak bu tür etkinliklerin her zaman yanındayız ve bundan sonrada olmaya çalışacağız. Ben festivalin ilimize artı değer katması ve ilimizin kültürel donanımını artırmasına vesile olması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun diyor ve sanatçılarımıza da hoş geldiniz diyorum” dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasının ardından Afyonkarahisar Caz Festivalinin açılışı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şef Kemal Günüç eşliğinde solist Barbora Sediva'nın konseri ile başladı. Anadolu'nun en uzun soluklu müzik festivali olma özelliği taşıyan Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali, 1-5 Mayıs 2019 tarihleri boyunca birbirinden değerli sanatçıların söyleyişi ve konserleri eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.