Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Şuhut Atatürk Parkında düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü törenine, Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han, Şuhut Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutan Vekili Şeref Gümüşkaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ile birlikte STK temsilcileri katıldı. Bu yıl beşincisi düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen program çerçevesinde, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar ve beraberindeki muhtarlar Atatürk büstüne çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Şuhut Muhtarlar Derneği'nde tebrikler kabul edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, günün anlam ve önemine binaen konuşmasını gerçekleştirdi. Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Şuhut Muhtarlar Derneği binasında gerçekleştirilen tebrik kabulü ile tören sona erdi.