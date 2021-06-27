Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tatafından 2. Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası iki haftalık yarışmalar sonucunda yapılan final karşılaşmaları ile sonuçlandı.

Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2. Geleneksel Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı. 637 öğrencinin katıldığı yarışmada ilkokul öğrencileri 9 taş ve mangala, ortaokul ve lise öğrencileri ise mangala ve satranç kategorilerinde yarıştı. Final karşılaşmaları Kendin Yap Atölyesi bahçesinde yüz yüze yapıldı. Her kategoride dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Başkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu takdim etti.