2 kişinin silahla vurulduktan sonra yakıldığı olayda gözaltına alınanlar adliyeye çıkarıldı

Afyonkarahisar'da 2 kişinin silahla vurulduktan sonra otomobil içerisinde benzin dökülerek yakılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şahıslar ile ölenler arasında miras anlaşmazlığı olduğu öne sürüldü G.C., İ.C. ve B.İ. gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.