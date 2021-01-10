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2. Lig: Afyonspor: 2 - Ankara Demirspor: 2

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Zafer Stadyumu


Hakemler: Murat Türkoğlu, Bülent Korkmaz, Volkan Kaan Topal


Afyonspor: Mehmet Doğan, Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak (Mert Polat Keklik dk. 87 ?), Cihan Özkara, Mehmet Özdıraz (Hacı Mustafa Karabulut dk. 87 ?), Seyfettin Anıl Yaşar, Yusuf Emre Kasal, Ferhan Evren (Veli Kızılkaya dk. 76), Ferit Erişçi, Gökhan Güven (Veysel Karani Ünal dk. 51), Okan Yıldız


Ankara Demirspor: Bahadır Han Göngördü, Hüseyin Güngör (Rahmi Can Karadaş dk. 46), Kamil İçer, Hasan Küçcük, Süleyman Güneş, Ahmet Sivri, Serdar Eğdik, Hakan Turan, Ahmet Devret, Taner Koç, Tura Yılmaz


Goller: Ferit Erişçi (dk. 7), Onur Ramazan Toprak (dk. 41) (Afyonspor), Ahmet Sivri (dk. 71), Süleyman Güneş (dk. 90+) (Ankara Demirspor)


Sarı Kartlar: Gökhan Güven, Ferit Erişçi, Emre Tosun, Okan Yıldız (Afyonspor), Süleyman Güneş, Hakan Turan, Hasan Küçcük, Rahmi Can Karadaş (Ankara Demirspor)

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