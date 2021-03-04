2. Lig: Afyonspor: 2 - İnegölspor: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı İnegölspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Zafer Stadı
Hakemler: Hamit Basık, Bekir Özçelik, Niyazi Atakan Ataseven
Afyonspor: Mehmet Doğan, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş (Emre Tosun dk. 87 ?), Seyfettin Anıl Yaşar, Savaş Tağa (Cihan Özkara dk. 62), Alper Tursun, Erhan Şentürk (Ferhan Evren dk. 77) , Mehmet Abdullah Çoban, Aykut Uluç (Oktay Demircan dk. 87 ?), Yakup Yiğit, Nazmi Candoğan,
İnegölspor: Gökhan Siverek, Yunus Emre Duyan (Caner Solmaz dk. 46), Gökhan Kurumuş, Fatih Üge (Gülhan Üreyen dk. 77), Metin Yüksel (Cafer Tosun dk. 87 ?), Selimcan Temel, Abdülkadir Kuzey (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 87 ?), Erdem Seçgin, Oğuz Çetinkaya (Fatih Çiplak dk. 50), Bilal Yıldırım, Ali Aydemir
Goller: Cihan Özkara (dk. 64), Erhan Şentürk (dk. 75) (Afyonspor)
Sarı kart: Yunus Emre Duyan (İnegölspor)