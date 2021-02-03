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2. Lig: Afyonspor: 2 - Sarıyer: 0

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Sarıyer'i 2-0 mağlup etti.



Stat: Zafer Stadı


Hakemler: Erhan Kutlu, Sezgin Altun, Muhammed Yıldız


Afyonspor: Mehmet Doğan, Emre Tosun, Onur Toprak (Mehmet Çoban dk. 90 ?), Doğan Ateş (Emre Kasal dk. 90 ?), Anıl Yaşar, Savaş Tağa (Ferhan Evren dk. 75), Alper Tursun, Erhan Şentürk (Cihan Özkara dk. 83 ?), Aykut Uluç, Nazmi Candoğan, Okan Yıldız


Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Savaş Yılmaz (Adem Koçak dk. 81 ?), Fatih Gül (Zafer Şensoy dk. 59), Barış Memiş (Özgür Yıldırım dk. 69), Okan Deniz (Muhammed Demirci dk. 81 ?), İlyas Çakmak (Furkan Yaman dk. 69), Nuri Terliksiz, Mehmet Cansın Çiçek, Oğuz Yıldırım, Bertul Kocabaş


Goller: Erhan Şentürk (dk. 45+), Okan Yıldız (dk. 55) (Afyonspor)


Sarı kartlar: Anıl Yaşar (Afyonspor), Mehmet Cansın Çiçek, Savaş Yılmaz, Bertul Kocabaş, Zafer Şensoy, Muhammed Demirci (Sarıyer)

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