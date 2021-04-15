2. Lig: Afyonspor: 3 - Hekimoğlu Trabzon: 3

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Hekimoğlu Trabzon ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: Zafer
Hakemler: Mustafa Aydın, Arif Dilmeç, Serhat Sağır,
Afyonspor: Mehmet Doğan, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş, Cihan Özkara, Yusuf Emre Kasal (Yakup Yiğit dk. 57), Alper Tursun, Erhan Şentürk, Mehmet Abdullah Çoban, Görkem Güven (Aykut Uluç dk. 5, Oktay Demircan dk. 74), Nazmi Candoğan, Okan Yıldız
Hekimoğlu Trabzon: Abdulaziz Demircan, Uğur Arslan Kuru, Samet Yalçın (Eray Ataseven dk. 84 ?), Mücahit Can Akçay, Musa Caner Aktaş (Salih Kavrazlı dk. 90 ?), Serkan Odabaşoğlu (Onur Akdeniz dk. 90
?), Halil İbrahim Tuna (Mehmet Sak dk. 84 ?), Ali Aytemur, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Oğuz Kocabal
Goller: Cihan Özkara (dk. 42), Oktay Demircan (dk. 81), Okan Yıldız (dk. 87) (Afyonspor), Musa Caner Aktaş (dk. 17 ve 67), Mücahit Can Akçay (dk. 47) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı Kartlar: Cihaz Özkara, Doğan Ateş (AFJET Afyonspor), Mücahit Can Akçay, Mehmet Sak (Hekimoğlu Trabzon)