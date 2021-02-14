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2. Lig Beyaz Grup: Afyonspor: 0 - Çorum FK: 1

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afyonspor, evinde ağırladığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu.



Stat: Zafer Stadı


Hakemler: Can Cengiz, Uğur Aydoğdu, Yalçın Taşkınfurat,


Afyonspor: Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak, Doğan Ateş, Mehmet Doğan, Seyfettin Anıl Yaşar (Görkem Güven dk. 84 ?), Yaşar, Savaş Tağa (Cihan Özkara dk. 71), Erhan Şentürk, Aykut Uluç, Yakup Yiğit, Nazmi Candoğan (Ferhan Evren dk. 84 ?), Okan Yıldız


Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Kerem Çağatay, Umut Kaya, Cengiz Ötkün, Ömer Bozan (Mikail Albayrak dk. 62), Muhammet Fettahoğlu, Nafican Yardımcı, Eren Tokat (Abdülhamit Yıldız dk. 42), Tarık Mayhoş, Sinan Kurumuş (Murat Türkkan dk. 85 ?)


Gol: Sinan Kurumuş (dk. 69) (Çorum FK)


Sarı kartlar: Seyfettin Anıl Yaşar, Nazmi Candoğan (Afyonspor), Salih Zafer Kurşunlu, Cengiz Ötkün, Umut Kaya, Muhammet Fettahoğlu

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