2. Organize Sanayi Bölgesi'nde acilen kamulaştırma işlemlerinin başladı

Organize Sanayi Bölgesi'nde acilen kamulaştırma işlemlerinin başladığını söyleyerek, "Afyon'unuza hayırlı olsun inşallah" dedi.

İl Genel Meclisi (İGM) Aralık ayı toplantılarının üçüncü bileşimi gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesi ile başladı. Toplantıda İl Özel İdaresi birimlerinin görev dağılımında, İl Özel İdaresi ve tüm kamu kurumlanın yapım, bakım ve onarım işleri tek birimin görevleri arasında toplanması için, boş kadro memur değişiklik cetvelinde belirtilen kadroların ihdası konusundaki komisyon raporu görüşüldü.

Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun kararma istinaden 2022 yılı katılım aidatı ödeneğin aktarılması konusundaki komisyon raporları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kamulaştırma işlemlerinin başladığını söyleyerek "Afyon'unuza hayırlı olsun inşallah" dedi.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.